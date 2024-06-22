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Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків

Україна, Субота 22 червня 2024 11:14
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Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків Фото: в Україні посилюють графіки відключень світла 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Враховуючи нову масовану атаку РФ по енергетиці у суботу, 22 червня, в Україні вводять жорсткіші обмеження електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що графіки 22 червня почнуть діяти з 16:00, на дві години пізніше.

Обстріл РФ по Україні

22 червня російські війська влаштували восьму за рахунком масовану атаку на енергетику України. Вона сталася буквально через день після попередньої, що відбулась 20 червня.

Додамо, що окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе. ППО збила 25 цілей. При цьому загарбники атакували два енергооб'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

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