Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків

Враховуючи нову масовану атаку РФ по енергетиці у суботу, 22 червня, в Україні вводять жорсткіші обмеження електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні. Зазначимо, що раніше повідомлялося, що графіки 22 червня почнуть діяти з 16:00, на дві години пізніше.