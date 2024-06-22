В сети заявили о якобы взрыве на ТЭЦ в Киеве. КГГА опровергает
В сети сообщалось, что якобы 22 июня на ТЭЦ в Киеве произошел взрыв. Столичные власти опровергают эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
"Информация о якобы взрыве энергообъекте не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
КГГА отмечает, что все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке.
Также власти столицы напомнили о запрете распространять в сети фото и видео инфраструктурных объектов.
"Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины. Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем, как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", - заявили в КГГА.
Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты обстреляли два энергообъекта в Запорожской и Львовской областях. Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
Из-за серьезных повреждений энергетических объектов в результате атак России в Украине вводятся стабилизационные отключения света.
Так, сегодня после ночной атаки "Укрэнерго" изменило период ограничений. Отключения начнутся на два часа раньше - в 14:00.
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