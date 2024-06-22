В сети заявили о якобы взрыве на ТЭЦ в Киеве. КГГА опровергает

В сети сообщалось, что якобы 22 июня на ТЭЦ в Киеве произошел взрыв. Столичные власти опровергают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Информация о якобы взрыве энергообъекте не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

КГГА отмечает, что все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке.

Также власти столицы напомнили о запрете распространять в сети фото и видео инфраструктурных объектов.

"Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины. Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем, как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", - заявили в КГГА.