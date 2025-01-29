У мережі заявили про недостатні запаси газу в Україні. У "Нафтогазі" відреагували

У мережі заявили, що в Україні недостатні запаси природного газу для проходження зими. У "Нафтогазі" запевнили, що запасів вистачить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".

Так, днями колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у мережі заявив, що Україна може зіткнутися з необхідністю екстреного імпорту газу. За його словами, зараз середнє споживання в Україні складає 110 млн кубометрів за добу, але при похолоданні показник може зрости до 140–150 млн кубометрів.

Він зазначив, що при зниженні температури запаси не зможуть забезпечити необхідні обсяги газу, тоді нібито виникне критична залежність від імпорту.

У "Нафтогазі" заявили, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Підприємства компанії працюють у робочому режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання природного газу всім категоріям споживачів.

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців - головний пріоритет нашої роботи. Група "Нафтогаз" також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", - наголосив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.