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Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах

Київ, Середа 29 січня 2025 14:38
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Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна запропонувала Хорватії зберігати газ у своїх сховищах, які є найбільшими на континенті. Це питання обговорили уряди обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Шмигаль зазначив, що представники України та Хорватії сьогодні, 29 січня, обговорити питання, як посилити енергетичну безпеку Європи. Це стосується використання українських газових сховищ, які є найбільшими на континенті.

"31 млрд кубічних метрів - це може стати міцним "газовим сейфом" Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс, а також ресурс партнерів, який Хорватія отримує через LNG-термінали на острові Крк", - зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду України висловив впевненість, що цей напрямок співпраці має для обох країн значні перспективи.

"Також обговорили ці перспективи з паном прем'єр-міністром і представниками хорватського уряду", - додав Шмигаль.

"Газовий сейф" України

Варто нагадати, що 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російську газу в Європу та Молдову. Проти цього рішення протестували Угорщина та Словаччина, які імпортують газ з Росії.

Після припинення транзит в уряді України анонсували нову модель роботи газотранспортної системи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що уряд хоче розвивати концепцію "газового сейфа" Європи.

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