Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах

Україна запропонувала Хорватії зберігати газ у своїх сховищах, які є найбільшими на континенті. Це питання обговорили уряди обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Шмигаль зазначив, що представники України та Хорватії сьогодні, 29 січня, обговорити питання, як посилити енергетичну безпеку Європи. Це стосується використання українських газових сховищ, які є найбільшими на континенті.

"31 млрд кубічних метрів - це може стати міцним "газовим сейфом" Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс, а також ресурс партнерів, який Хорватія отримує через LNG-термінали на острові Крк", - зазначив прем'єр-міністр.

Глава уряду України висловив впевненість, що цей напрямок співпраці має для обох країн значні перспективи.

"Також обговорили ці перспективи з паном прем'єр-міністром і представниками хорватського уряду", - додав Шмигаль.