Шмигаль запропонував Хорватії зберігати газ в українських сховищах
Україна запропонувала Хорватії зберігати газ у своїх сховищах, які є найбільшими на континенті. Це питання обговорили уряди обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Шмигаль зазначив, що представники України та Хорватії сьогодні, 29 січня, обговорити питання, як посилити енергетичну безпеку Європи. Це стосується використання українських газових сховищ, які є найбільшими на континенті.
"31 млрд кубічних метрів - це може стати міцним "газовим сейфом" Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс, а також ресурс партнерів, який Хорватія отримує через LNG-термінали на острові Крк", - зазначив прем'єр-міністр.
Глава уряду України висловив впевненість, що цей напрямок співпраці має для обох країн значні перспективи.
"Також обговорили ці перспективи з паном прем'єр-міністром і представниками хорватського уряду", - додав Шмигаль.
"Газовий сейф" України
Варто нагадати, що 1 січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російську газу в Європу та Молдову. Проти цього рішення протестували Угорщина та Словаччина, які імпортують газ з Росії.
Після припинення транзит в уряді України анонсували нову модель роботи газотранспортної системи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що уряд хоче розвивати концепцію "газового сейфа" Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.