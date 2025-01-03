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Шмигаль анонсував нову модель роботи ГТС України після припинення транзиту

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 13:11
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Шмигаль анонсував нову модель роботи ГТС України після припинення транзиту Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна планує розвивати концепцію "газового сейфу Європи". Енергетика цього року залишається в центрі уваги.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції "Україна - газовий сейф Європи"", - сказав він.

За його словами, Одним із найбільших викликів на цей рік залишається енергетика.

"Два ключових завдання на цей рік - це відновлення та захист енергооб'єктів. Одночасно продовжимо розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури, щоб була можливість імпортувати більше електроенергії з Європи", - повідомив прем'єр.

Кінець транзиту та ПХГ України

Нагадаємо, п’ятирічний транзитний контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" закінчився 1 січня 2025 року. Україна перекрила газовий вентиль, позбавивши Москву приблизно 5-7 млрд доларів доходів на рік.

Перед цим "Укртрансгаз" та "Оператор ГТС України" провели стрес-тести, щоб оцінити надійність газотранспортної системи та підземних сховищ для роботи в умовах обстрілів і припинення транзиту російського газу.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені Оператором газотранспортної системи України, в Україні готові до функціонування газової системи без транзиту російського газу.

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі, їх об’єм складає понад 31 млрд кубометрів. Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно. Україна готова надавати партнерам близько 10 млрд кубометрів.

Іноземні трейдери зберігають газ у ПХГ України. Однак у 2024 році цей обсяг зменшився через занепокоєння після російських ракетних ударів по газовій інфраструктурі.

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