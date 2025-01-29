В сети заявили о недостаточных запасах газа в Украине. В "Нафтогазе" отреагировали

В сети заявили, что в Украине недостаточные запасы природного газа для прохождения зимы. В "Нафтогазе" заверили, что запасов хватит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Так, на днях бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в сети заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью экстренного импорта газа. По его словам, сейчас среднее потребление в Украине составляет 110 млн кубометров в сутки, но при похолодании показатель может вырасти до 140-150 млн кубометров.

Он отметил, что при снижении температуры запасы не смогут обеспечить необходимые объемы газа, тогда якобы возникнет критическая зависимость от импорта.

В "Нафтогазе" заявили, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Предприятия компании работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку природного газа всем категориям потребителей.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев - главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо - должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", - подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак.