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В сети заявили о недостаточных запасах газа в Украине. В "Нафтогазе" отреагировали

Киев, Среда 29 января 2025 16:23
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В сети заявили о недостаточных запасах газа в Украине. В "Нафтогазе" отреагировали Фото: "Нафтогаз" заявил, что в Украине достаточно запасов газа для зимы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили, что в Украине недостаточные запасы природного газа для прохождения зимы. В "Нафтогазе" заверили, что запасов хватит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Так, на днях бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в сети заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью экстренного импорта газа. По его словам, сейчас среднее потребление в Украине составляет 110 млн кубометров в сутки, но при похолодании показатель может вырасти до 140-150 млн кубометров.

Он отметил, что при снижении температуры запасы не смогут обеспечить необходимые объемы газа, тогда якобы возникнет критическая зависимость от импорта.

В "Нафтогазе" заявили, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Предприятия компании работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку природного газа всем категориям потребителей.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев - главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо - должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", - подчеркнул глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

"Газовый сейф" Украины

Напомним, с начала года Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. После этого в правительстве заявили, что хотят ввести новую модель работы газотранспортной системы.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина имеет крупнейшие на континенте газовые хранилища и может стать "газовым сейфом" Европы.

Соответствующую инициативу Шмыгаль обсудил с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Украина предложила Хорватии хранить газ в украинских хранилищах.

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