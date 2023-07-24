На фото зображені снаряди із маркування D864, що відповідає снаряду M864.

Фото: у мережі з'явилося перше фото касетних снарядів, які Україна отримала від США (twitter.com/UAWeapons)

Так, снаряд великої дальності M864 містить 72 касетних субелемента - 24 кумулятивних M46 та протипіхотних M42, що важать 208 та 213 грамів відповідно.

Можливості снаряда, який уражає цілі зверху, дозволяють пробити приблизно 70 мм бронесталі, що в цілому достатньо для ураження навіть танків.

M864 оснащують газогенератором для збільшення дальності вогню, а балістика снаряда вважається ідентичною осколово-фугасному M549. При стрільбі з гаубиці M777 дальність його польоту складає трохи більше 30 км, при використанні 52-калібреної артилерійської системи цей показник збільшується до орієнтовно 40 км.

Вважають, що ефективність одного касетного артилерійського боєприпасу відповідає 7-15 осколково-фугасних снарядів. Це має вирішальне значення в умовах дефіциту боєприпасів та меншої кількості артилерії у ЗСУ ніж у російської армії.

Касетні боєприпаси для України

Цього місяця США передали Україні касетні боєприпаси. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським бійцям продовжити контрнаступ.

Зазначимо, що передача касетних боєприпасів - це тимчасове рішення для перехідного періоду, поки Захід не зможе виробляти більше 155 мм артилерійських снарядів інших типів.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме їх лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Додамо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення.

Зазначимо, що Білий дім підтвердив те, що наші бійці вже використовують касетні боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.