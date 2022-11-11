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У мережі з'явилося фото з ЗСУ у Херсоні, - місцеві ЗМІ

Фото: ЗСУ, ймовірно, зайшли до Херсона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона повідомляють, що ЗСУ зайшли до міста. Захисників побачили у Шуменському мікрорайоні Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".

На кадрах видно, що місцеві мешканці зустрічають українських воїнів.

"Локація легко впізнавана - це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна у Шуменському мікрорайоні", - йдеться у повідомленні.

Фото: мешканці Херсона зустрічають ЗСУ (most.ks.ua)

Жителі Херсона почали виходити на вулиці з українською символікою. Зокрема, державні прапори вже майорять на центральній площі Свободи.

Фото: у Херсоні жителі виходять на вулиці, аби зустріти ЗСУ (most.ks.ua)

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення сіл Білозерка та Клапая у Херсонській області.

Водночас Міноборони РФ заявляє, що нібито російські війська повністю вийшли з Херсона.

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