У мережі з'явилося фото з ЗСУ у Херсоні, - місцеві ЗМІ

Жителі Херсона повідомляють, що ЗСУ зайшли до міста. Захисників побачили у Шуменському мікрорайоні Херсона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Мост".
На кадрах видно, що місцеві мешканці зустрічають українських воїнів.
"Локація легко впізнавана - це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна у Шуменському мікрорайоні", - йдеться у повідомленні.
Фото: мешканці Херсона зустрічають ЗСУ (most.ks.ua)
Жителі Херсона почали виходити на вулиці з українською символікою. Зокрема, державні прапори вже майорять на центральній площі Свободи.
Фото: у Херсоні жителі виходять на вулиці, аби зустріти ЗСУ (most.ks.ua)
Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення сіл Білозерка та Клапая у Херсонській області.
Водночас Міноборони РФ заявляє, що нібито російські війська повністю вийшли з Херсона.
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