RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети появилось фото с ВСУ в Херсоне, - местные СМИ

Фото: ВСУ, вероятно, зашли в Херсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Херсона сообщают, что ВСУ зашли в город. Защитников увидели в Шуменском микрорайоне Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

На кадрах видно, что местные жители встречают украинских воинов.

"Локация легко узнаваема - это перекресток улиц Лавренева и Ивана Богуна в Шуменском микрорайоне", - говорится в сообщении.

Фото: жители Херсона встречают ВСУ (most.ks.ua)

Жители Херсона начали выходить на улицы с украинской символикой. В частности, государственные флаги уже разместили на центральной площади Свободы.

Фото: в Херсоне жители выходят на улицы, чтобы встретить ВСУ (most.ks.ua)

Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении сел Белозерка и Клапая в Херсонской области.

В то же время Минобороны РФ заявляет, что якобы российские войска полностью вышли из Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины