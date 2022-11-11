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ЗСУ звільнили ще один населений пункт за 20 км від Херсона (відео)

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Клапая, П'ятниця 11 листопада 2022 12:47
ЗСУ звільнили ще один населений пункт за 20 км від Херсона (відео) Фото: ЗСУ звільнили село Клапая Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники повідомили про звільнення села Клапая Херсонської області. ЗСУ встановили у населеному пункті український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Бійці 28 окремої механізованої бригади ЗСУ показали відео зі звільненого населеного пункту.

Варто зазначити, що село Клапая знаходиться приблизно за 21 км від Херсона. Через населений пункт проходить траса М-14 (Одеса - Мелітополь - Новоазовськ).

ЗСУ звільнили ще один населений пункт за 20 км від Херсона (відео)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення села Білозерка, який знаходиться за 10 км від Херсона.

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