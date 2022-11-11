ЗСУ звільнили ще один населений пункт за 20 км від Херсона (відео)

Українські захисники повідомили про звільнення села Клапая Херсонської області. ЗСУ встановили у населеному пункті український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Варто зазначити, що село Клапая знаходиться приблизно за 21 км від Херсона. Через населений пункт проходить траса М-14 (Одеса - Мелітополь - Новоазовськ).

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення села Білозерка, який знаходиться за 10 км від Херсона.

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