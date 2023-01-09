В мережі повідомляють про вибухи під Бєлгородом, після яких почало зникати світло

У понеділок, 9 січня, під російським Бєлгородом пролунали звуки вибухів. Після цього у окремих громадах зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Також зазначається, що вибухи пролунали в районі Таврово. У Шебекінському окрузі зафіксували проблеми з електрикою.

"У Розумному чути вибухи - не зрозуміло Шебекіне чи Жовтневий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді вночі 17 грудня пролунали вибухи.

Також у російському Бєлгороді знову пролунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу ППО, а в одному з кварталів помітили дим.

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