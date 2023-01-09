ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В мережі повідомляють про вибухи під Бєлгородом, після яких почало зникати світло

Новость на русском →
Росія, Понеділок 09 січня 2023 22:11
В мережі повідомляють про вибухи під Бєлгородом, після яких почало зникати світло Фото: В мережі повідомляють про вибухи під Бєлгородом, після яких почало зникати світло (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 9 січня, під російським Бєлгородом пролунали звуки вибухів. Після цього у окремих громадах зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Розумному чути вибухи - не зрозуміло Шебекіне чи Жовтневий", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вибухи пролунали в районі Таврово. У Шебекінському окрузі зафіксували проблеми з електрикою.

"Маш завод світла немає", - додають місцеві мешканці.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді вночі 17 грудня пролунали вибухи.

Також у російському Бєлгороді знову пролунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу ППО, а в одному з кварталів помітили дим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії