У російському Білгороді пролунали вибухи
Фото: у Білгороді пролунали вибухи (Getty Images)
У російському Білгороді вночі 17 грудня пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги у кількох областях України.
"Над Білгородською областю знову голосно. Подробиці уточнюються", - пишуть місцеві канали.
Також повідомляється, що в окупованих Сімферополі та Бахчисараї пролунали вибухи.
Ні влада Білгорода, ні окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.
Нагадаємо, сильна пожежа виникла у Білгородській області РФ 8 грудня. Місцеві жителі повідомляли про "приліт".
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