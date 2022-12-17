У російському Білгороді пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги у кількох областях України.

"Над Білгородською областю знову голосно. Подробиці уточнюються", - пишуть місцеві канали.

Також повідомляється, що в окупованих Сімферополі та Бахчисараї пролунали вибухи.

Ні влада Білгорода, ні окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.

Нагадаємо, сильна пожежа виникла у Білгородській області РФ 8 грудня. Місцеві жителі повідомляли про "приліт".

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