У Бєлгороді знову вибухи, росіяни заявляють про роботу ППО

У російському Бєлгороді сьогодні знову пролунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу ППО, а в одному з кварталів помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі Бєлгорода заявили, що чули серію вибухів у небі. Пізніше в одному з житлових кварталів помітили дим. У деяких будинках повибивало вікна.

Росіяни заявляють про роботу ППО і публікують знайдені уламки. У соцмережах зазначають, що уламки ракети упали на автомобіль.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у регіоні спрацювала ППО. Водночас він повідомляє про постраждалих.

"На даний момент відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні. Знаходжусь на місці події. Більш детальна інформація буде пізніше", - зазначив Гладков.