В сети сообщают о взрывах под Белгородом, после которых начало исчезать свет
Фото: В сети сообщают о взрывах под Белгородом, после которых начал исчезать свет (Getty Images)
В понедельник, 9 января, под российским Белгородом раздались звуки взрывов. После этого в некоторых общинах исчезла электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Умном слышны взрывы - не понятно Шебекино или Октябрьский", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что взрывы прогремели в районе Таврово. В Шебекинском округе зафиксировали проблемы с электричеством.
"Маш завод света нет", - добавляют местные жители.
Напомним, что в российском Белгороде ночью 17 декабря раздались взрывы.
Также в российском Белгороде снова раздались взрывы. Россияне заявляют о работе ПВО, а в одном из кварталов заметили дым.
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