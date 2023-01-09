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В сети сообщают о взрывах под Белгородом, после которых начало исчезать свет

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Россия, Понедельник 09 января 2023 22:11
В сети сообщают о взрывах под Белгородом, после которых начало исчезать свет Фото: В сети сообщают о взрывах под Белгородом, после которых начал исчезать свет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 9 января, под российским Белгородом раздались звуки взрывов. После этого в некоторых общинах исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Умном слышны взрывы - не понятно Шебекино или Октябрьский", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что взрывы прогремели в районе Таврово. В Шебекинском округе зафиксировали проблемы с электричеством.

"Маш завод света нет", - добавляют местные жители.

Напомним, что в российском Белгороде ночью 17 декабря раздались взрывы.

Также в российском Белгороде снова раздались взрывы. Россияне заявляют о работе ПВО, а в одном из кварталов заметили дым.

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