В Мережі повідомляють про вибухи біля будівлі ФСБ в окупованому Криму (відео)

16:13 06.05.2026 Ср
Що відомо про можливий приліт?
aimg Олена Чупровська
В Мережі повідомляють про вибухи біля будівлі ФСБ в окупованому Криму (відео) Фото: у мережі пишуть про удар по об'єкту ФСБ в Армянську (Getty Images)
У Мережі повідомляють, що в окупованому Криму стався вибух біля будівлі ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Що відомо про інцидент

Точний час і обставини події наразі не встановлені. Інформація офіційно не підтверджена.

За даними з відкритих джерел, інцидент міг статися в місті Армянськ на півночі окупованого Криму. Втім, жодних деталей щодо перебігу подій наразі немає.

Активність на півострові

Паралельно підписники "Кримського вітру" зафіксували й іншу активність на півострові.

О 13:55 з аеродрому "Кача" зліт здійснив літак-амфібія Бе-12 - він пройшов над морем і взяв курс на Севастополь. У районі села Андреєвка під Севастополем також чули короткі черги, нібито з кулемета.

Нагадаємо, українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у Челябінській області - за 1700 км від кордону.

За підсумками дорозвідки підтверджено знищення щонайменше чотирьох одиниць авіатехніки.

Також ми писали, що Сили оборони України протягом 3 травня та в ніч на 4 травня завдали серії ударів по об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, під удар потрапили склади безпілотників у Донецьку та Кам'янці Запорізької області, а також польовий артилерійський склад у Луганській області.

