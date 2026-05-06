ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Сети сообщают о взрывах возле здания ФСБ в оккупированном Крыму (видео)

16:13 06.05.2026 Ср
2 мин
Что известно о возможном прилете?
aimg Елена Чупровская
В Сети сообщают о взрывах возле здания ФСБ в оккупированном Крыму (видео) Фото: в сети пишут об ударе по объекту ФСБ в Армянске (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Сети сообщают, что в оккупированном Крыму произошел взрыв возле здания ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте также: "Эффект нефтяных капель": губернатор назвал пожар в Туапсе "психологической атакой"

Что известно об инциденте

Точное время и обстоятельства происшествия пока не установлены. Информация официально не подтверждена.

По данным из открытых источников, инцидент мог произойти в городе Армянск на севере оккупированного Крыма. Впрочем, никаких деталей о ходе событий пока нет.

Активность на полуострове

Параллельно подписчики "Крымского ветра" зафиксировали и другую активность на полуострове.

В 13:55 с аэродрома "Кача" взлет совершил самолет-амфибия Бе-12 - он прошел над морем и взял курс на Севастополь. В районе села Андреевка под Севастополем также слышали короткие очереди, якобы из пулемета.

Напомним, украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинской области - в 1700 км от границы.

По итогам доразведки подтверждено уничтожение по меньшей мере четырех единиц авиатехники.

Также мы писали, что Силы обороны Украины в течение 3 мая и в ночь на 4 мая нанесли серии ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

В частности, под удар попали склады беспилотников в Донецке и Каменке Запорожской области, а также полевой артиллерийский склад в Луганской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФСБ Крым Взрыв
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет