У мережі повідомляють про перебої зі світлом у Молдові на тлі вибухів в Одесі

У понеділок, 5 грудня, вдень у Молдові розпочалися перебої зі світлом після того, як в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

За їхньою інформацією, по всій країні спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

При цьому в Кишиневі у мешканців світло згасло на мить після падіння напруги. Також блимали включені лампочки.

Оновлено 15:01

У держкомпанії Moldelectrica попередили мешканців про порушення в електросистемі.

"Є ймовірність відключень світла", - додають представники компанії.