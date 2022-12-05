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У мережі повідомляють про перебої зі світлом у Молдові на тлі вибухів в Одесі

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Понеділок 05 грудня 2022 14:55
У мережі повідомляють про перебої зі світлом у Молдові на тлі вибухів в Одесі Ілюстративне фото: у мережі повідомляють про перебої зі світлом у Молдові на тлі вибухів в Одесі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, вдень у Молдові розпочалися перебої зі світлом після того, як в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, по всій країні спостерігаються перебої з подачею електроенергії.

При цьому в Кишиневі у мешканців світло згасло на мить після падіння напруги. Також блимали включені лампочки.

Оновлено 15:01

У держкомпанії Moldelectrica попередили мешканців про порушення в електросистемі.

"Є ймовірність відключень світла", - додають представники компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 5 грудня, російські окупанти запустили ракети по Україні.

В Одесі вдень місцеві жителі почули вибухи. Офіційні джерела поки що не повідомляли деталей події.

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