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В сети сообщают о перебоях со светом в Молдове на фоне взрывов в Одессе

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Понедельник 05 декабря 2022 14:55
В сети сообщают о перебоях со светом в Молдове на фоне взрывов в Одессе Иллюстративное фото: в сети сообщают о перебоях со светом в Молдове на фоне взрывов в Одессе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 5 декабря, днем в Молдове начались перебои со светом после того, как в Одессе прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их информации, по всей стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

При этом в Кишиневе у жителей свет погас на мгновение после падения напряжения. Также мигали включенные лампочки.

Обновлено 15:01

В госкомпании Moldelectrica предупредили жителей о нарушениях в электросистеме.

"Есть вероятность отключений света", - добавляют представители компании.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты запустили ракеты по Украине.

В Одессе днем местные жители услышали взрывы. Официальные источники пока не сообщали деталей происшествия.

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