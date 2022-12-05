В сети сообщают о перебоях со светом в Молдове на фоне взрывов в Одессе

В понедельник, 5 декабря, днем в Молдове начались перебои со светом после того, как в Одессе прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

По их информации, по всей стране наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

При этом в Кишиневе у жителей свет погас на мгновение после падения напряжения. Также мигали включенные лампочки.

Обновлено 15:01

В госкомпании Moldelectrica предупредили жителей о нарушениях в электросистеме.

"Есть вероятность отключений света", - добавляют представители компании.