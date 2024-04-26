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У мережі поширюють інформацію про евакуацію з Харкова місцевої влади: в ОВА спростували

Харків , П'ятниця 26 квітня 2024 20:41
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У мережі поширюють інформацію про евакуацію з Харкова місцевої влади: в ОВА спростували Фото: Харківська ОВА (УНІАН)
Автор: Тетяна Степанова

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито евакуацію з Харкова місцевої влади та родин військових. Однак вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної військової адміністрації.

"Опублікована в соціальних мережах інформація щодо евакуації з Харкова владних установ, родин військових та інших не відповідає дійсності. Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях", - йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що подібні повідомлення - це підігравання ворожій ІПСО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Фейки росіян про наступ на Харків

Російські пропагандисти часто вигадують фейки про війну в Україні. Ворог намагається дискредитувати українських військових та навести паніку серед мирного населення.

Так, останнім часом пропагандисти РФ розповсюджують фейкові новини про наступ на Харківську та Сумську області.

Зокрема, окупанти поширюють неправдиву інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста".

В Головному управлінні розвідки України спростували меседжі, що росіяни "тут і зараз нападуть на Харків". У відомстві це назвали російською ІПСО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Харків Війна в Україні Фейки
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