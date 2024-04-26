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В сети распространяют информацию об эвакуации из Харькова местных властей: в ОВА опровергли

Харьков, Пятница 26 апреля 2024 20:41
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В сети распространяют информацию об эвакуации из Харькова местных властей: в ОВА опровергли Фото: Харьковская ОВА (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

В социальных сетях распространяется информация о якобы эвакуации из Харькова местных властей и семей военных. Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Харьковской областной военной администрации.

"Опубликованная в социальных сетях информация об эвакуации из Харькова властных учреждений, семей военных и других не соответствует действительности. Все органы власти, в том числе руководство Харьковской областной военной администрации, продолжают работать на местах", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что подобные сообщения - это подыгрывание враждебной ИПСО и является откровенной манипуляцией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

Фейки россиян о наступлении на Харьков

Российские пропагандисты часто придумывают фейки о войне в Украине. Враг пытается дискредитировать украинских военных и навести панику среди мирного населения.

В последнее время пропагандисты РФ распространяют фейковые новости о наступлении на Харьковскую и Сумскую области.

В частности, кафиры распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города".

В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи, что россияне "здесь и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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