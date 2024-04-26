В сети распространяют информацию об эвакуации из Харькова местных властей: в ОВА опровергли
В социальных сетях распространяется информация о якобы эвакуации из Харькова местных властей и семей военных. Однако она не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Харьковской областной военной администрации.
"Опубликованная в социальных сетях информация об эвакуации из Харькова властных учреждений, семей военных и других не соответствует действительности. Все органы власти, в том числе руководство Харьковской областной военной администрации, продолжают работать на местах", - говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что подобные сообщения - это подыгрывание враждебной ИПСО и является откровенной манипуляцией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.
Фейки россиян о наступлении на Харьков
Российские пропагандисты часто придумывают фейки о войне в Украине. Враг пытается дискредитировать украинских военных и навести панику среди мирного населения.
В последнее время пропагандисты РФ распространяют фейковые новости о наступлении на Харьковскую и Сумскую области.
В частности, кафиры распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города".
В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи, что россияне "здесь и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.
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