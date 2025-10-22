У мережі поширюється схема продажу медичних довідок для водіїв: як уберегтися від шахраїв

В Україні знову активізувалися онлайн-шахраї, які пропонують "купити" медичну довідку про придатність до керування транспортом без проходження медогляду.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.
Такі оголошення поширюють у соцмережах, месенджерах і на фейкових сайтах із обіцянками "офіційно, швидко і недорого". За даними кіберполіції, аферисти створюють сторінки, схожі на офіційні ресурси держустанов або медцентрів, де користувачі вводять персональні дані та оплачують "послугу". Після цього шахраї або зникають, або надсилають підробку без юридичної сили.
У МВС наголошують, що довідки про придатність до керування видають виключно ліцензовані медзаклади. Використання підроблених документів карається штрафом, арештом або обмеженням волі до двох років (ч. 4 ст. 358 ККУ).
Нещодавно у Львові під час складання іспиту на водійські права працівники сервісного центру викрили 19-річного чоловіка, який подав фальшиву меддовідку. Про інцидент одразу повідомили поліцію.
Як убезпечити себе:
У МВС нагадали, що жоден посередник не має права оформлювати офіційні документи, а будь-яка "легка" схема - це майже завжди шахрайство.
Нагадаємо, у водійських посвідченнях нового зразка можуть зазначати групу крові та резус-фактор, але ці дані є не у всіх. У МВС пояснили, що запис роблять лише за згодою водія та за наявності медичної довідки. Під час воєнного стану вимогу щодо довідки спростили, тому у більшості нових документів ця графа порожня.
Також ми писали, що уряд скасував вимогу про річний стаж для отримання водійських прав категорії СЕ (вантажівки з причепом). Це має спростити доступ до професії, особливо для молоді та жінок, і допоможе швидше залучати нових водіїв, що зміцнить логістику та розвиток автоперевезень.