У мережі поширюється схема продажу медичних довідок для водіїв: як уберегтися від шахраїв

Такі оголошення поширюють у соцмережах, месенджерах і на фейкових сайтах із обіцянками "офіційно, швидко і недорого". За даними кіберполіції, аферисти створюють сторінки, схожі на офіційні ресурси держустанов або медцентрів, де користувачі вводять персональні дані та оплачують "послугу". Після цього шахраї або зникають, або надсилають підробку без юридичної сили.

У МВС наголошують, що довідки про придатність до керування видають виключно ліцензовані медзаклади. Використання підроблених документів карається штрафом, арештом або обмеженням волі до двох років (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Нещодавно у Львові під час складання іспиту на водійські права працівники сервісного центру викрили 19-річного чоловіка, який подав фальшиву меддовідку. Про інцидент одразу повідомили поліцію.

Як убезпечити себе:

отримуйте довідки лише у закладах з ліцензією (перевірити можна у реєстрі МОЗ);

не надсилайте особисті дані сумнівним сайтам;

не довіряйте рекламі в соцмережах;

у разі шахрайства повідомляйте кіберполіцію або телефонуйте 102.

У МВС нагадали, що жоден посередник не має права оформлювати офіційні документи, а будь-яка "легка" схема - це майже завжди шахрайство.