В сети распространяется схема продажи медицинских справок для водителей: как уберечься от мошенников

Такие объявления распространяют в соцсетях, мессенджерах и на фейковых сайтах с обещаниями "официально, быстро и недорого". По данным киберполиции, аферисты создают страницы, похожие на официальные ресурсы госучреждений или медцентров, где пользователи вводят персональные данные и оплачивают "услугу". После этого мошенники или исчезают, или присылают подделку без юридической силы.

В МВД отмечают, что справки о пригодности к управлению выдают исключительно лицензированные медучреждения. Использование поддельных документов наказывается штрафом, арестом или ограничением свободы до двух лет (ч. 4 ст. 358 УКУ).

Недавно во Львове во время сдачи экзамена на водительские права работники сервисного центра разоблачили 19-летнего мужчину, который подал фальшивую медсправку. Об инциденте сразу сообщили в полицию.

Как обезопасить себя:

получайте справки только в учреждениях с лицензией (проверить можно в реестре Минздрава);

не присылайте личные данные сомнительным сайтам;

не доверяйте рекламе в соцсетях;

в случае мошенничества сообщайте в киберполицию или звоните 102.

В МВД напомнили, что ни один посредник не имеет права оформлять официальные документы, а любая "легкая" схема - это почти всегда мошенничество.