У мережі показали момент вибуху на ТЕЦ у російській Туві (відео)

Шагонарська ТЕЦ знаходиться у російській республіці Тува. Як повідомляє губернатор регіону, вибух нібито стався у відсіку теплоподачі, який розташований окремо від котельні. Державні росЗМІ пишуть, що сталася детонація вугільного пилу.

Після вибух на ТЕЦ почала пожежа. Російські ЗМІ стверджують, що нібито внаслідок інциденту постраждали 23 особи. Частину з них госпіталізували, деякі у важкому стані.

За словами губернатора, теплопостачання у Шагонарі призупинено, там прогнозуються морози до -12, а вночі до -22 градусів. Без тепла залишилося близько 4 тисяч людей. Загалом у місті проживають понад 12 тисяч осіб.

Вибухи на НПЗ в Росії

Нагадаємо, нещодавно у Курській області на нафтобазі пролунали вибухи. Джерела РБК-Україна повідомили, що це була операція ГУР Міноборони.

Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.