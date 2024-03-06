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В сети показали момент взрыва на ТЭЦ в российской Туве (видео)

Фото: в сети показали момент взрыва на ТЭЦ в российской Туве (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве попал на видео. Это произошло утром 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

Шагонарская ТЭЦ находится в российской республике Тува. Как сообщает губернатор региона, взрыв якобы произошел в отсеке теплоподачи, расположенном отдельно от котельной. Государственные росСМИ пишут, что произошла детонация угольной пыли.

 

После взрыва на ТЭЦ начался пожар. Российские СМИ твердят, что якобы в результате инцидента пострадали 23 человека. Часть из них была госпитализирована, некоторые в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, теплоснабжение в Шагонаре приостановлено, там прогнозируются морозы до -12 градусов, а ночью до -22 градусов. Без тепла осталось около 4 тысяч человек. Всего в городе проживает более 12 тысяч человек.

Взрывы на НПЗ в России

Напомним, недавно в Курской области на нефтебазе раздались взрывы. Источники РБК-Украина сообщили, что это была операция ГУР Минобороны.

Также недавно беспилотник атаковал один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

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Российская ФедерацияТЭЦВзрыв