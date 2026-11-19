У мережі з'явилися фото залізничної частини Кримського мосту після удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.
“Візуальний контроль ураженого жд-мосту в Керчі. Цілились в одну точку, масштаби оцінити важко. Висновок один: мало”, - написали в повідомленні.
На фото видно, що арка залізничної частини мосту, яка вціліла після вчорашнього удару, все ще на місці. Інших пошкоджень не видно - фото не надто якісне.
Нагадаємо, що вночі 19 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що берегові комплекси “Нептун” пошкодили залізничне полотно мосту.
У відомстві додали, що Сили оборони крок за кроком знижують можливості російської військової логістики.
Також ми писали, що Україна втретє за тиждень атакувала Кримський міст.
У Мінтрансі Росії заявили, що рух поїздів зупинено.
Як повідомляло РБК-Україна, у Севастополі виник ажіотаж на заправках після атак на міст.
За даними місцевих пабліків, “місцева влада” дозволяє наливати в каністри не більше 20 літрів бензину.