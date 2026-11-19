“Візуальний контроль ураженого жд-мосту в Керчі. Цілились в одну точку, масштаби оцінити важко. Висновок один: мало”, - написали в повідомленні.

На фото видно, що арка залізничної частини мосту, яка вціліла після вчорашнього удару, все ще на місці. Інших пошкоджень не видно - фото не надто якісне.

Нагадаємо, що вночі 19 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що берегові комплекси “Нептун” пошкодили залізничне полотно мосту.

У відомстві додали, що Сили оборони крок за кроком знижують можливості російської військової логістики.

Також ми писали, що Україна втретє за тиждень атакувала Кримський міст.

У Мінтрансі Росії заявили, що рух поїздів зупинено.