В сети появились фотографии железнодорожной части Крымского моста после удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.
"Визуальный контроль пораженного жд-моста в Керчи. Целились в одну точку, масштабы оценить сложно. Вывод один: мало", - написали в сообщении.
На фото видно, что арка железнодорожной части уцелевшего после вчерашнего удара моста все еще на месте. Других повреждений не видно - фото не слишком качественное.
Напомним, что ночью 19 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что береговые комплексы "Нептун" повредили железнодорожное полотно моста.
В ведомстве добавили, что Силы обороны шаг за шагом снижают возможности российской военной логистики.
Также мы писали, что Украина в третий раз через неделю атаковала Крымский мост.
В Минтрансе России заявили, что движение поездов остановлено.
Как сообщало РБК-Украина, в Севастополе возник ажиотаж на заправках после атак на мост.
По данным местных пабликов, "местные власти" позволяют наливать в канистры не более 20 литров бензина.