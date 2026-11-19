"Визуальный контроль пораженного жд-моста в Керчи. Целились в одну точку, масштабы оценить сложно. Вывод один: мало", - написали в сообщении.

На фото видно, что арка железнодорожной части уцелевшего после вчерашнего удара моста все еще на месте. Других повреждений не видно - фото не слишком качественное.

Напомним, что ночью 19 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что береговые комплексы "Нептун" повредили железнодорожное полотно моста.

В ведомстве добавили, что Силы обороны шаг за шагом снижают возможности российской военной логистики.

Также мы писали, что Украина в третий раз через неделю атаковала Крымский мост.

В Минтрансе России заявили, что движение поездов остановлено.