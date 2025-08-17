В мережі показали фото української ракети на 3000 кілометрів: що відомо

Створення балістики в Україні

Нагадаємо, у травні цього року президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити створення балістичних ракет. Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що її радіус дії може становити до 700 кілометрів.

При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно.

Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.