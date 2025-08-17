В сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров: что известно

Создание баллистики в Украине

Напомним, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистических ракет. Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

Более подробно о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.