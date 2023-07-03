Под Осиповичами в Беларуси развернули строительство полевого лагеря для наемников ЧВК "Вагнера". В сети появились снимки лагеря, который рассчитан на тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Сирена" .

В Telegram-канале сообщают, что фото лагеря сделанных местным жителем. На них можно заметить палатки М-30, а также буржуйки и настилы, которые устанавливаются в них.

Сообщается, что в одной такой палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой палатки уходит не больше 30 минут.

Фото: в сети показали фото лагеря в Беларуси, в котором могут разместить "вагнеровцев" (t.me/news_sirena/16345)

Лагерь для "вагнеровцев"

Ранее мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" опубликовал спутниковый снимок нового лагеря в Беларуси. На снимке видно примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Не все палатки являются жилыми.

В "Гаюне" считают, что лагерь разбит для примерно 8 тысяч человек.

Что этому предшествовало?

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими вояками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожина и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

При этом по состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

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