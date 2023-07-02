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Наразі жодного підрозділу "Вагнера" у Білорусі не помічено, - Наєв

Новость на русском →
Неділя 02 липня 2023 01:46
Наразі жодного підрозділу "Вагнера" у Білорусі не помічено, - Наєв Фото: командувач об’єднаних сил Сергій Наєв (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 1 липня переміщення підрозділів приватної військової компанії "Вагнер" на територію Білорусі.

Про це заявив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, розвідка працює над здобуттям інформації про переміщення "вагнерівців". Якщо це відбудеться, військове командування знатиме про це. Також він додав, що у такому разі розглядається декілька варіантів дій.

"В кожному з них ЗСУ вживатимуть адекватних заходів з протидії. Наразі проводиться підготовка сил, які будуть протидіяти можливим проявам", - сказав Наєв.

"Вагнер" в Білорусі

Минулого тижня засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин оголосив демарш російському військовому керівництву. Він зібрав своїх бойовиків, зайшов в Ростов-на-Дону та рушив в сторону Москви.

Однак, до столиці він так і не дійшов, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вийшов з ним на перемовини і вмовив зупинитись. Кремль заявив, що припинить переслідування Пригожина, а сам він та деякі "вагнерівці" "підуть в Білорусь".

Після з'являлась інформація про відвідини Пригожиним Білорусі, також там будуються табори, де можуть розміститись "тисячі вагнерівців".

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Вагнерівці Білорусь
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