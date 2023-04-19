У мережі пишуть, що у Севастополі пролунали постріли та пуски ракет

Жителі тимчасово окупованого Севастополя сьогодні, 19 квітня, увечері почули постріли та звук пусків ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"У Севастополі чути кулеметну стрілянину і пуск ракети", - пишуть там, посилаючись на слова місцевого жителя.
Також в каналі додають, що у місті пролунав ще один пуск ракети. Навчання так звана "влада" не анонсувала.
"Якщо чуєте гучні звуки в центрі, то це флот проводить навчання з оборони рейду Севастопольської бухти. У місті все спокійно", - написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вже після того, як у місті пролунали постріли і пуски ракет.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 квітня у Криму пролунали вибухи в районі скупчення техніки росіян.
Також ми писали, що окупанти попереджали про "навчання" в Євпаторії 18 квітня.
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