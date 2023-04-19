У мережі пишуть, що у Севастополі пролунали постріли та пуски ракет

"У Севастополі чути кулеметну стрілянину і пуск ракети", - пишуть там, посилаючись на слова місцевого жителя.

Також в каналі додають, що у місті пролунав ще один пуск ракети. Навчання так звана "влада" не анонсувала.

"Якщо чуєте гучні звуки в центрі, то це флот проводить навчання з оборони рейду Севастопольської бухти. У місті все спокійно", - написав "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вже після того, як у місті пролунали постріли і пуски ракет.