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У Євпаторії сьогодні буде "гучно". Окупанти заявили про "навчання"

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Крим, Вівторок 18 квітня 2023 11:29
У Євпаторії сьогодні буде "гучно". Окупанти заявили про "навчання" Фото: у тимчасово захопленій Євпаторії (Крим) можливі вибухи 18 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово захопленій Євпаторії (Крим) у вівторок, 18 квітня, можливі вибухи. Місцеві окупанти повідомляють про проведення так званих "навчань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевого гауляйтера Олени Демидової.

"Сьогодні проходитимуть планові навчання силових структур. Найімовірніше, будуть чути звуки", - написала вона.

Як повідомлялося, у східній частині Криму сьогодні, 13 квітня, чули вибухи. Місцеві кажуть, що вибухи пролунали в районі скупчення російської техніки.

Нагадаємо, 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали два вибухи. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО, а у місті помітили дим.

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