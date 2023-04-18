У Євпаторії сьогодні буде "гучно". Окупанти заявили про "навчання"

У тимчасово захопленій Євпаторії (Крим) у вівторок, 18 квітня, можливі вибухи. Місцеві окупанти повідомляють про проведення так званих "навчань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевого гауляйтера Олени Демидової.

Нагадаємо, 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали два вибухи. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО, а у місті помітили дим.

Як повідомлялося, у східній частині Криму сьогодні, 13 квітня, чули вибухи . Місцеві кажуть, що вибухи пролунали в районі скупчення російської техніки.

"Сьогодні проходитимуть планові навчання силових структур. Найімовірніше, будуть чути звуки", - написала вона.

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