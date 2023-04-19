В сети пишут, что в Севастополе прозвучали выстрелы и пуски ракет

Жители временно оккупированного Севастополя сегодня, 19 апреля, вечером услышали выстрелы и звук пусков ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
"В Севастополе слышна пулеметная стрельба и пуск ракеты", - пишут там, ссылаясь на слова местного жителя.
Также в канале добавляют, что в городе прозвучал еще один пуск ракеты. Учений так называемые "власти" не анонсировали.
"Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", - написал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уже после того, как в городе раздались выстрелы и пуски ракет.
Напомним, ранее стало известно, что 13 апреля в Крыму прозвучали взрывы в районе скопления техники россиян.
Также мы писали, что оккупанты предупреждали об "учениях" в Евпатории 18 апреля.
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