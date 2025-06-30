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DeepState повідомляє про "сіру" зону на Дніпропетровщині: що відбувається насправді

Дніпропетровська область, Понеділок 30 червня 2025 15:40
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DeepState повідомляє про "сіру" зону на Дніпропетровщині: що відбувається насправді Ілюстративне фото: українські воїни не пускають окупантів до Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Інтерактивна карта DeepState повідомила, що на території Дніпропетровської області нібито з'явилася "сіра" зона. Але, згідно з офіційною інформацією, боїв на території регіону немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap, керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram і "Суспільне".

Інформація DeepState

Аналітики DeepState оновили свою інтерактивну карту. Зокрема, у Дніпропетровській області в районі села Дачне з'явилася "сіра" зона.

DeepState повідомляє про &quot;сіру&quot; зону на Дніпропетровщині: що відбувається насправдіФото: "сіра" зона на Дніпропетровщині (скріншот)

Це може означати, що там тривають бої і ця ділянка території не перебуває під контролем однієї зі сторін.

Реакція Коваленка

Керівник ЦПД зазначив, що на територію Дніпропетровської області росіяни не проривалися.

"Бої йдуть поблизу адмінкордону. Також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", - додав він.

Реакція ЗСУ

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі "Суспільному" також підтвердив, що прориву окупантів на територію Дніпропетровської області не було.

"Йдуть дуже активні бої в селах, які розташовані біля адмінкордону області. Та ж Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", - розповів він.

При цьому пресофіцерка 3 бригади Нацгвардії "Спартан", що обороняється на Покровському напрямку, у коментарі "Суспільному" спростувала чутки про прорив окупантів на Дніпропетровщину.

Не підтверджують прорив окупантів і в 33 окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, ще тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські диверсанти постійно проводять спроби прориву на територію Дніпропетровської області.

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