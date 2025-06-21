Зеленський розповів, як росіяни намагаються прорватися в Дніпропетровську область

Ворог постійно намагається прорвати оборону в Дніпропетровській області, але без успіху. Загальна ситуація на фронті залишається напруженою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на різних напрямках фронту.

За його словами, на Дніпропетровській області російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) постійно намагаються прорвати оборону, але поки без успіху.

"Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху", - наголосив він.

На Харківському напрямку ситуація залишається складною. Вовчанський напрямок стабільний, спостерігається дещо більше ударів, але без змін у спробах наступу. Загальна кількість атак по всій лінії фронту становить до 200 на добу.

Особливу увагу Зеленський приділив Лиманському напрямку та спробам прориву біля Костянтинівки.

Там ворог застосував масштабні удари із залученням десятків мотоциклів і 24 одиниць важкої техніки.

Українські війська знищили 20 одиниць техніки та 16 мотоциклів, змусивши ворога відступити. Покровський напрямок також залишається без змін.