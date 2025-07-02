В сети пишут, что РФ "зашла" в первое село на Днепропетровщине: Генштаб опровергает
В соцсетях распространились сообщения российских пропагандистов, что якобы их войска зашли в первое село на Днепропетровщине - Дачное. В Генеральном штабе ВСУ эту информацию опровергли.
Об этом РБК-Украина сообщили в Генштабе ВСУ.
Отметим, что накануне в соцсетях появились видео, опубликованное российскими пропагандистами. Они подкреплены подписью о том, что войска РФ якобы уже находятся на территории Днепропетровской области, а именно в селе Дачное.
Так, появилось видео, на котором оккупанты якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают флаги РФ. Российские паблики заявляют, что село "полностью захвачено".
РБК-Украина обратилось за комментарием в Генеральный штаб ВСУ. Там сообщили изданию, что данные заявления противника являются неправдой.
"Это российская дезинформация. Бои продолжаются в пределах Донецкой области", - заявили в Генштабе ВСУ.
Село Дачное Днепропетровской области на карте Deepstate
Войска РФ хотят прорваться на Днепропетровщину
Напомним, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, для России очень важна информационная волна. Поэтому вражеские войска пытаются "хотя бы одной ногой" стать на административную границу Днепропетровской области.
30 июня 2025 года украинский OSINT-проект Deepstate сообщил, что на территории Днепропетровщины уже образовалась так называемая "серая" зона.
Впрочем, как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, прорыва оккупантов на Днепропетровщину нет.
"Туда россияне залетают на фпв-дронах. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", - заявлял Коваленко.
В свою очередь спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказывал, что прорыва войск РФ на территорию Днепропетровщины не зафиксировано.
"Идут очень активные бои в селах, расположенных у админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", - говорил Трегубов.
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