В сети пишут о "репрессиях в армии" из-за протестов за Федорова: у Зеленского отреагировали
На фоне протестов в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова в сети появилась информация о том, что военным, которые участвуют в акциях, грозят репрессии.
Все детали скандала вокруг протестов - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Давление из-за протестов. В сети заявили о возможных репрессиях против военных, поддерживающих акции в защиту экс-министра обороны Михаила Федорова.
- Реакция Банковой. Советник президента Дмитрий Литвин назвал ситуацию "глупой попыткой что-то проконтролировать".
- Позиция "Мадяра". Командующий СБС Роберт Бровди пообещал выяснить обстоятельства инцидента и заявил, что репрессии недопустимы.
С чего все началось
Начальница медслужбы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", депутат Киевсовета и общественная деятельница Алина Михайлова написала о том, что ей звонили из командования Сил беспилотных систем и хотели выяснить, где служит Дмитрий Козятинский, который призывает присоединяться к протестам за Федорова.
"Дмитрий Козятинский - боевой медик медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", уволившийся из армии еще год назад. То есть к Вооруженным силам он уже не имеет никакого отношения", - подчеркнула Михайлова.
По ее словам, для многих военных поддержка протестов может стоить должности, звания, карьерных перспектив, а также обернуться выговором или "профилактическим разговором".
Реакция советника Зеленского
Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам назвал такой скандал "глупой попыткой что-то чрезмерно проконтролировать".
Он добавил, что те лица, которые хотели узнать информацию о Козятинском, могли обратиться сразу к нему, поскольку он "открыт к общению" и сам может объяснить все.
Реакция "Мадяра"
Также скандал не проигнорировал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. Он пообещал выяснить, кто именно пытался разузнать информацию о бывшем военнослужащем.
"Судя по предварительной информации, сенсацию раздули необоснованно, а не в результате давления. СМИ же, как это свойственно тренду, услышанное гиперболизировали. У нас собрались не те бойцы, которые будут терпеть давление и молчать. Хотя разных хватает", - считает он.
"Мадяр" обратил внимание, что в СБС не допускаются репрессии в отношении военнослужащих.
Стоит заметить, что протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны продолжаются в разных городах Украины уже второй день. Одной из основных причин его увольнения стали разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Вчера, 16 июля, президент Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару и.о. министра обороны.