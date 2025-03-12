У мережі пишуть про пожежу на Подільському узвозі у Києві. Що кажуть у ДСНС

Сьогодні ввечері у мережі поширилось відео з масштабною пожежею у столиці. На кадрах було видно полум'я, яке сягало верхівок дерев. А дим від пожежі бачили жителі міста різних районів.

Як розповів РБК-Україна керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров, пожежа сталась на вулиці Макарівській у Шевченківському районі Києва.



Там загорівся приватний будинок. Станом на 19:10 площа пожежі складає близько 100 метрів. На місці події працюють три бригади рятувальників.

"За попередніми даними, без постраждалих. Однак дані можуть оновитись", - сказали у ДСНС.

Пожежі в Україні

Варто нагадати, що минулого місяця сталась серйозна пожежа в центрі управління відходами у селі Фастівець Київської області. Її ліквідація тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

Також днями у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.