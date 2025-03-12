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В сети пишут о пожаре на Подольском спуске в Киеве. Что говорят в ГСЧС

Иллюстративное фото: в Киеве произошел пожар 12 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером среды, 12 марта, загорелся частный дом в одном из районов города. На месте происшествия работают три бригады спасателей.

Об этом рассказал руководитель пресс-центра ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина.

Сегодня вечером в сети распространилось видео с масштабным пожаром в столице. На кадрах было видно пламя, которое достигало верхушек деревьев. А дым от пожара видели жители города разных районов.

Как рассказал РБК-Украина руководитель пресс-центра ГСЧС Киева Павел Петров, пожар произошел на улице Макаровской в Шевченковском районе Киева.

Там загорелся частный дом. По состоянию на 19:10 площадь пожара составляет около 100 метров. На месте происшествия работают три бригады спасателей.

"По предварительным данным, без пострадавших. Однако данные могут обновиться", - сказали в ГСЧС.

Пожары в Украине

Стоит напомнить, что в прошлом месяце произошел серьезный пожар в центре управления отходами в селе Фастовец Киевской области. Его ликвидация длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

Также на днях в Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.

Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.

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КиевПожарГСЧС