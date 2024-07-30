UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували

Фото: Андрій Коваленко, керівник "Центру п ротидії дезінформації" (facebook.com/elonrvmusk)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 липня, в мережі писали про захід ворога до Торецька, втім, це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

Зранку у мережі заявили про напружену ситуацію на Торецькому напрямку. Зазначалось, що росіяни, нібито, вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька". 

Коваленко, своєю чергою, спростував цю інформацію. За його словами, станом на 12:00 "інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності". 

Фото: карта бойових дій станом на 29.07 (deepstatemap.live)

Ситуація на Торецькому напрямку 

Як розповідав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби, 29 липня, на Торецькому напрямку відбулось 19 боєзіткнень неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

 Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджував про те, що ворог перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру. Зокрема росіяни зменшили час підготовки живої сили.

Також 20 липня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляли про просування ворога біля Сіверська, Торецька та Авдіївки

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні