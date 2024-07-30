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В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли

Фото: Андрей Коваленко, руководитель "Центра программы дезинформации" (facebook.com/elonrvmusk)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 июля, в сети писали о заходе врага в Торецк, впрочем, это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Утром в сети заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли в непосредственно границы Торецкого".

Коваленко, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности". 

Фото: карта боевых действий по состоянию на 29.07 (deepstatemap.live)

Ситуация на Торецком направлении

Как рассказывал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 29 июля, на Торецком направлении состоялось 19 боестолкновений неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

 Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал о том, что враг перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра. В частности россияне уменьшили время подготовки живой силы.

Также 20 июля аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли о продвижении врага возле Северска, Торецка и Авдеевки

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