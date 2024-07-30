В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли

Сегодня, 30 июля, в сети писали о заходе врага в Торецк, впрочем, это не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.
Утром в сети заявили о напряженной ситуации в Торецком направлении. Отмечалось, что россияне, якобы, уже "перешли в непосредственно границы Торецкого".
Коваленко, в свою очередь, опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 12:00 "информация о заходе россиян в Торецк не соответствует действительности".
Фото: карта боевых действий по состоянию на 29.07 (deepstatemap.live)
Как рассказывал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 29 июля, на Торецком направлении состоялось 19 боестолкновений неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал о том, что враг перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра. В частности россияне уменьшили время подготовки живой силы.
Также 20 июля аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли о продвижении врага возле Северска, Торецка и Авдеевки.
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