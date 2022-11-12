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У мережі опублікували відео пошкоджень Антонівського мосту

Фото: у мережі опублікували відео пошкоджень Антонівського мосту (twitter.com/trbrtc)
Автор: Константин Широкун

В інтернеті опублікували відео зруйнованого Антонівського мосту, зняте коптером з висоти пташиного польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Анатолія Штефана.

На кадрах видно зруйновані опори, прольоти, що впали у воду, і суттєво пошкоджена обстрілами понтонна переправа, яку використовували російські військові при відступі з правого берега Дніпра. Також на Антонівському мосту замінено сліди влучення від ракет HIMARS.

Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, міст зруйнували окупанти під час відступу, щоб перешкодити просуванню українських військових на лівобережну частину Херсонської області.

За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, обвал Антонівського мосту в п'ятницю, 11 листопада, стався внаслідок влучення ракети HIMARS по колоні з боєприпасами, які рухалися ним.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілу. ЗМІ повідомляють про його руйнування.

Пізніше в інтернеті було опубліковано фотографії зруйнованих переправ окупантів та мостів у Херсонській області.

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