Антонівській міст обвалився через влучання ракети HIMARS, - Арестович
Обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети HIMARS по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Обвалення Антонівського мосту. Що сталося? Ось цей вибух, який нам показали, - це потрапляння українського HIMARS по колоні та, схоже, по машині з боєприпасами", - припустив Арестович.
Також він озвучив ще одну версію. Ракета HIMARS потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілів. ЗМІ повідомляють про його руйнування.
Пізніше в інтернеті було опубліковано фотографії зруйнованих переправ окупантів та мостів у Херсонській області.
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