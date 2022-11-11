ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Антонівській міст обвалився через влучання ракети HIMARS, - Арестович

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 11 листопада 2022 22:53
Антонівській міст обвалився через влучання ракети HIMARS, - Арестович Фото: HIMARS (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети HIMARS по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Обвалення Антонівського мосту. Що сталося? Ось цей вибух, який нам показали, - це потрапляння українського HIMARS по колоні та, схоже, по машині з боєприпасами", - припустив Арестович.

Також він озвучив ще одну версію. Ракета HIMARS потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Антонівський міст у Херсоні не витримав обстрілів. ЗМІ повідомляють про його руйнування.

Пізніше в інтернеті було опубліковано фотографії зруйнованих переправ окупантів та мостів у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Олексій Арестович Війна в Україні
NEWS
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі