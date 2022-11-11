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"Спалили мости". З'явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області

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П'ятниця 11 листопада 2022 21:09
"Спалили мости". З'явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області Фото: війська РФ зруйнували мости через Дніпро у Херсонській області (twitter.com/trbrtc)
Автор: Константин Широкун

В інтернеті опубліковано фотографії зруйнованих переправ окупантів та мостів у Херсонській області.

Про це РБК-Україна з посиланням на Twitter Крістіана Тріберта.

Судячи з космічних знімків Херсонської області, які були зроблені 11 листопада о 10:00, видні значні пошкодження кількох мостів і греблі Каховської ГЕС після відступу росіян з Херсона через Дніпро.

&quot;Спалили мости&quot;. З'явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області Так, Антонівський міст, головна переправа через річку Дніпро у Херсоні, був підірваний перед світанком після відступу більшості російських військ і перед тим, як українські війська увійшли до міста.

Залізничний міст також було зруйновано рано-вранці 11 листопада після відступу окупантів на лівий берег Дніпра.

Значних ушкоджень також зафіксовано на греблі Каховської ГЕС. Російські війська зруйнували шлюзові затвори та автомобільний міст у кількох місцях.

&quot;Спалили мости&quot;. З'явилися супутникові знімки зруйнованих переправ в Херсонській області

Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

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