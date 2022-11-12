В сети опубликовали видео повреждений Антоновского моста

В интернете опубликовали видео разрушенного Антоновского моста, которое снято коптером с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Анатолия Штефана.

Напомним, что по данным российских СМИ, мост разрушили оккупанты при отступлении, чтобы помешать продвижению украинских военных на левобережную часть Херсонской области.

На кадрах видны разрушенные опоры, упавшие в воду пролеты и существенно поврежденная обстрелами понтонная переправа, которую использовали российские военные при отступлении с правого берега Днепра. Также на Антоновском мосту замены следы попадания от ракет HIMARS.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, обрушение Антоновского моста в пятницу, 11 ноября, произошло вследствие попадания ракеты HIMARS по колонне с боеприпасами, которые двигались по нему.

Напомним, вчера стало известно, что Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелов. СМИ сообщают о его разрушении.

Позже в интернете были опубликованы фотографии разрушенных переправ оккупантов и мостов в Херсонской области.

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