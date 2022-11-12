RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети опубликовали видео повреждений Антоновского моста

Фото: в сети опубликовали видео повреждений Антоновского моста (twitter.com/trbrtc)
Автор: Константин Широкун

В интернете опубликовали видео разрушенного Антоновского моста, которое снято коптером с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Анатолия Штефана.

На кадрах видны разрушенные опоры, упавшие в воду пролеты и существенно поврежденная обстрелами понтонная переправа, которую использовали российские военные при отступлении с правого берега Днепра. Также на Антоновском мосту замены следы попадания от ракет HIMARS.

Напомним, что по данным российских СМИ, мост разрушили оккупанты при отступлении, чтобы помешать продвижению украинских военных на левобережную часть Херсонской области.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, обрушение Антоновского моста в пятницу, 11 ноября, произошло вследствие попадания ракеты HIMARS по колонне с боеприпасами, которые двигались по нему.

Напомним, вчера стало известно, что Антоновский мост в Херсоне не выдержал обстрелов. СМИ сообщают о его разрушении.

Позже в интернете были опубликованы фотографии разрушенных переправ оккупантов и мостов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВторжение России в Украину