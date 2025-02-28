У мережі написали про "прорив" ворогом кордону на Сумщині: в ЦПД пояснили, що відбувається

Ворог намагається здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області, але прориву у селі Новеньке не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Згідно з оновленою картою DeepState, село Новеньке наразі перебуває у "сірій" зоні.
Фото: село Новеньке (deepstatemap.live)
Як пояснює Коваленко, прориву у районі Новенького не було.
"Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - написав він.
Коваленко пояснив, що задум ворога є прогнозованим й зрозумілим - росіяни намагаються зайти в тил траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, щоб спробувати вплинути на логістику Сил оборони.
"Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони", - додав він.
Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби на фронті відбулось 128 боїв. Найактивніше ворог тисне на Покровському й Новопавлівському напрямках.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українським бійцям вдалось сповільнити просування ворога на більшості загрозливих ділянок Новопавлівського напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.