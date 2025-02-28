У мережі написали про "прорив" ворогом кордону на Сумщині: в ЦПД пояснили, що відбувається

Згідно з оновленою картою DeepState, село Новеньке наразі перебуває у "сірій" зоні.

Фото: село Новеньке (deepstatemap.live)

Як пояснює Коваленко, прориву у районі Новенького не було.

"Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - написав він.

З якою метою росіяни штурмують

Коваленко пояснив, що задум ворога є прогнозованим й зрозумілим - росіяни намагаються зайти в тил траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, щоб спробувати вплинути на логістику Сил оборони.

"Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони", - додав він.