В сети написали о "прорыве" врагом границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

Согласно обновленной карте DeepState, село Новенькое сейчас находится в "серой" зоне.

Фото: село Новенькое (deepstatemap.live)

Как объясняет Коваленко, прорыва в районе Новенького не было.

"Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", - написал он.

С какой целью россияне штурмуют

Коваленко пояснил, что замысел врага является прогнозируемым и понятным - россияне пытаются зайти в тыл трассы, которая идет от Юнаковки до Суджи, чтобы попытаться повлиять на логистику Сил обороны.

"Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны", - добавил он.

О результатах боев сообщат позже

"О результатах боев в приграничье Сумской области будет в будущем сообщено дополнительно", - написал Коваленко.