В сети написали о "прорыве" врагом границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

Враг пытается осуществлять попытки штурмовых действий по линии границы Сумской области, но прорыва в селе Новенькое не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Согласно обновленной карте DeepState, село Новенькое сейчас находится в "серой" зоне.
Фото: село Новенькое (deepstatemap.live)
Как объясняет Коваленко, прорыва в районе Новенького не было.
"Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", - написал он.
Коваленко пояснил, что замысел врага является прогнозируемым и понятным - россияне пытаются зайти в тыл трассы, которая идет от Юнаковки до Суджи, чтобы попытаться повлиять на логистику Сил обороны.
"Но этот замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны", - добавил он.
"О результатах боев в приграничье Сумской области будет в будущем сообщено дополнительно", - написал Коваленко.
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боев. Наиболее активно враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинским бойцам удалось замедлить продвижение врага на большинстве угрожающих участков Новопавловского направления.
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