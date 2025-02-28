За добу 128 боїв, половина відбулась на двох напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 27 лютого, на фронті відбулось 128 боїв. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два засоби ППО противника та три ворожі артилерійські системи", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ворог втрати більше 874 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали 1060 окупантів. Також Сили оборони знищили: