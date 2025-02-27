ЗСУ сповільнили просування ворога на одному з напрямків, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Сирського, через активізацію дій росіян, він відпрацював у бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку.

"Противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти. Проте з нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок", - додав він.

Під час відвідування бойових підрозділів він заслухав:

командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" бригадного генерала Олександра Тарнавського;

командирів бригад.

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)

Були обговорені питання ведення бойових дій, наявних потреб, а також проблемних питань.

"Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме - вийти на адміністративні кордони Донецької області. Втім втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога", - відзначив Сирський.