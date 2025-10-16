У мережі написали про "перший удар КАБом по Миколаєву": що кажуть Повітряні сили

Збиття ворожих КАБів

Нагадаємо, у лютому цього року російські окупанти атакували Запоріжжя авіаційними авіабомбами.

Після цього начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в момент атаки українським воїнам вдалося збити КАБ. Він зазначив, що це "вже не перший випадок" знищення керованих авіабомб українськими захисниками.

Також вчора, 15 жовтня, стало відомо, що Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони-перехоплювачі.

Україна написала сценарії, як застосовуються КАБи, і окреслила результат, який хотіла б отримати. Після цього було отримано 40 заявок. Їх перевіркою займалося журі з експертів НАТО та експертів з України, які займаються протидією КАБам.